رئيس مياه سوهاج يبحث موقف مشروعات مياه الشرب بالمحافظة

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب، وأضاف أن الشركة قد أصدرت تعليمات مشددة لتأمين غرف محابس المياه وخطوط الطرد الرئيسية والفرعية ومطابق الصرف الصحى لتجنب تعرض حياة المواطنين للخطر وأنه تم تشكيل فرق متابعة من مسئولى شبكات مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة جميع الغرف غير مغطاة بالطرق الرئيسية والفرعية لتغطيتها بأغطية GRB أو أغطية خرسانية لتامين تلك المواقع حفاظاً على حياة المواطنين.

وأكد رئيس مياه سوهاج أنه بالنسبة لأعمال الإصلاح والصيانة يتم رد الشئ لاصله وإزالة نواتج الحفر عقب الانتهاء من الاعمال وأنه بالنسبة للمشروعات الجارى تنفيذها من خلال الشركة يتم الزام مقاولى التنفيذ برد الشئ لاصله الناتج عن اعمال الحفر وكذلك اخطار الوحدات المحلية للغرف الغير مغطاه للعمارات السكنية بالاضافة الى اخطار الجهات التى تعمل فى مجال تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى بالمواقع الغير مؤمنة لاتخاذ كافة الاجراءات نحو تامينها واخطار وحدة الازمات بالمحافظة فى حالة عدم تامين تلك المواقع.

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماعا موسعا ضم رؤساء القطاعات والأفرع والمديرى العموم لبحث موقف المشروعات التى تشرف الشركة على تنفيذها ومشروعات الوصلات المنزلية التى يتم تنفيذها فى اطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة والمشروعات التى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.