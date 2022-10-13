وأضاف فولودين "لا يوجد مكان في العالم يتفاوض فيه أحد مع الإرهابيين.. إذا استمرت الهجمات الإرهابية من قبل نظام كييف، فسيكون الرد أكثر صرامة".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، وتابع رئيس مجلس الدوما "يجب العثور على كل منظمي ومرتكبي الهجمات الإرهابية، ويجب تدمير أولئك الذين يقاومون".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، يوم الاثنين الماضي، تنفيذ هجوماً مكثفاً بأسلحة عالية الدقة على المنشآت العسكرية والاتصالات والطاقة في أوكرانيا، وأوقفت العديد من الشركات الكبيرة الإنتاج أو قللته بسبب مشاكل في إمدادات الطاقة، وتم الإعلان عن انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق.

وانفجرت شاحنة على جسر القرم، صباح السبت الماضى، مما تسبب في اندلاع حريق في عدة صهاريج وقود في قطار،وانهار شقان من طريق الجسر المؤدي إلى شبه الجزيرة، ولكن ورد أن الممر المؤدي من شبه جزيرة القرم إلى منطقة كراسنودار ظل سليما.

وأدان رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، الهجوم ووصفه بأنه هجوم إرهابي، مشيرا إلى أن الخدمات الخاصة الأوكرانية تقف وراءه.

من جانب أخر قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسى ألكسندر فينيديكتوف، اليوم الخميس، إن روسيا مستعدة لإجراء محادثات مع أوكرانيا، لكن من الصعب تحديد أولوياتهما إذا التقى رئيسا البلدين.