وكان عون وميقاتى قد اجتمعا أمس الأول وبحثا النسخة النهائية لعرض ترسيم الحدود، حيث أكدا أن النص النهائي مقبول بالنسبة للبنان.

وأكد ميقاتى نجاح جهود الوساطة التي قام بها هوكشتين والتي أفضت إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية، بما يسمح للبنان ببدء التنقيب عن الغاز والبترول في مياهه الخالصة.