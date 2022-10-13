رئيس جامعة قناة السويس للطلاب الجدد: الحرم الجامعى له أعرافه وتقاليده

الإسماعيلية - صبرى غانم

رحب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بالطلاب الجدد بكلية الزراعة، مُعرباً عن بالغ سعادته واعتزازه بتواجده وسط طلاب كليته، مؤكداً أن كلية الزراعة من أقدم كليات الجامعة فقد بدأت جامعة القناة بأربع كليات منها الزراعة، لافتاً إلى أنها تستعيد مكانتها الآن مع الاهتمام الشديد الذي توليه القيادة السياسية لقضايا الأمن الغذائي والتغيرات المناخية، مشيراً إلى افتتاح برامج مميزة جديدة للطلاب تواكب احتياجات سوق العمل هو توجه نحاول تحقيقه لإيجاد منتج تعليمي جيد .

جاء ذلك أثناء مشاركة رئيس الجامعة باللقاء التعريفي لطلاب كلية الزراعة بحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

نظم اللقاء الذى بدأ بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة مباركة لآيات من الذكر الحكيم للطالب عمرو خليل ، وحدة الدعم الأكاديمى بالكلية بإشراف الدكتور محمد يس عميد الكلية والدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتور محمد وصفي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأساتذة الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها ومنسقي الأنشطة الطلابية وأعضاء وحدة الدعم الأكاديمي.

وتابع "مندور" أن الحياة الجامعية تختلف تماما عن المدرسية فالطالب الجامعي له حقوق وعلية التزامات ، مؤكداً أن الكلية لديها جهاز رعاية شباب على درة عالية من الكفاءة وأن طلابها متميزون علمياً ورياضياً وأساتذتها يساهمون دائماً بأبحاثهم العلمية المتميزة فى رفع تصنيف الجامعة.

كما قام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتقديم التهنئة للطلاب الجدد داعياً اياهم للمشاركة بالأنشطة الطلابية مؤكداً أنهم محظوظين برئيس جامعة داعم للعملية العلمية والتعليمية والبحثية لافتاً أن كلية الزراعة لديها نخبة من الأساتذة العظام مما يوفر جودة تعليمية عالية للطلاب .

فيما أكد الدكتور محمد يس أن كلية الزراعة التحق بها هذا العام 708 طالب بجميع البرامج منهم 57 طالب بالبرنامج المميز باللغة الانجليزية وهو برنامج سلامة الغذاء و27 طالب بالبرنامج المميز الزراعة المستدامة بالإضافة إلى برنامج إنتاج التقاوى باللغة الانجليزية أيضا.

وأضاف الدكتور محمد الحماحمي أن عدد طلاب المستوى الثانى بالكلية يبلغ 505 طالب بجميع البرامج أما الفرقة الثالث فعددهم 388 طالب والفرقة الرابع 401 طالب بإجمالى عدد طلاب الكلية 2002 طالب.

كما وجه" الحماحمي" كلمة لطلابه بأن كون رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب من خريجي كلية الزراعة جامعة قناة السويس يفتح أمامهم باب الطموح لكل مستويات النجاح، كما قامت مديرة وحدة الدعم الأكاديمي بتقديم عرض لأقسام الكلية والمناهج الدراسية بها وأماكن الحصول على الخدمات.



جانب من اللقاء