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رئيس الوزراء يلتقى وزير قطاع الأعمال لمتابعة ملفات عمل الوزارة

الخميس، 13 أكتوبر 2022 10:12 ص
رئيس الوزراء يلتقى وزير قطاع الأعمال لمتابعة ملفات عمل الوزارة
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
 
وخلال الاجتماع، استعرض وزير قطاع الأعمال الموقف التنفيذي لمشروع تطوير  الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، التي تعمل في مجال حليج وتجارة الأقطان وصناعة الغزل والمنسوجات والملابس، والذي يشمل مجموعة من المحالج والمصانع الجديدة، وتطوير عدد من المصانع القائمة لزيادة الطاقة الإنتاجية بجودة عالية. 
 
وعرض الوزير في هذا السياق آخر المستجدات فيما يخص تطور الأعمال الإنشائية بالمشروع، كما تطرق إلى أنه يتم توريد أحدث الماكينات والمعدات من كبريات الشركات العالمية في مجال الغزل والنسيج، إلى جانب تدريب العمالة على استخدام هذه الماكينات بصورة محترفة.
 
كما استعرض المهندس محمود عصمت، تطورات مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص والذي سيخصص إنتاجه للتصدير، بشركة النصر للأسمدة بالسويس التابعة للوزارة.
 
وأشار إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على تحديد متطلبات التطوير لشركتي النصر للأسمدة والدلتا للأسمدة من خلال الاستعانة بمكاتب استشارية وشركات عالمية؛ وذلك بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية، موضحا أن أعمال التطوير تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج بالتوافق مع المعايير البيئية.
 
وتطرق الوزير إلى جهود تطوير شركات الأدوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، مشيرا في هذا الصدد إلى مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد Good Manufacturing Practice، بهدف زيادة صادرات هذه الشركات. 
 
وخلال الاجتماع، عرض السيد/ محمود عصمت عددا من الفرص الاستثمارية ومجالات الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات وأنشطة اقتصادية مختلفة من بينها: الأسمدة، والإطارات، والسيارات صديقة البيئة، والألومنيوم، والورق، والخامات الدوائية، والصناعات المعدنية والكيماوية، وغيرها.
 
 
رئيس الوزراء يلتقي وزير قطاع الأعمال لمتابعة ملفات عمل الوزارة (1)
 
رئيس الوزراء يلتقي وزير قطاع الأعمال لمتابعة ملفات عمل الوزارة (2)
 
رئيس الوزراء يلتقي وزير قطاع الأعمال لمتابعة ملفات عمل الوزارة (3)
 
رئيس الوزراء يلتقي وزير قطاع الأعمال لمتابعة ملفات عمل الوزارة (4)

 


قطاع الاعمال العام

مجلس الوزرا

مصطفى مدبولى

الغزل والنسيج

اليوم السابع بلس



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