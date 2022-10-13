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رئيس الوزراء يصل شرم الشيخ لمواصلة متابعة ترتيبات انعقاد مؤتمر المناخ COP27

الخميس، 13 أكتوبر 2022 02:51 م
رئيس الوزراء يصل شرم الشيخ لمواصلة متابعة ترتيبات انعقاد مؤتمر المناخ COP27 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة شرم الشيخ، لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للدورة الـ 27 لقمة مؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، التي تعقد الشهر المقبل.
 
ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، و أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وكان في الاستقبال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.
 
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تأتي بهدف مواصلة متابعة ترتيبات انعقاد مؤتمر تغير المناخ COP27 مع قرب موعد المؤتمر، لضمان خروج هذا الحدث بالصورة المشرفة واللائقة.

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