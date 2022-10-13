رئيس الوزراء يتفقد مشروعات الطرق وأعمال التطوير بسقالة شرم الشيخ بخليج نعمة

كتبت هند مختار- تصوير - سليمان العطيفي

في ختام جولته الليلية بمدينة شرم الشيخ، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال تطوير سقالة شرم الشيخ "بخليج نعمة"، حيث استمع إلى شرح من اللواء سمير طه، رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للفنادق ونوادي الغوص، المالكة للسقالة، الذي أوضح أن سقالة "خليج نعمة" تعد أول سقالة تخدم رياضة الغوص بمحافظة جنوب سيناء كاملة، ولذا فإن لها قيمة تاريخية.

وأضاف رئيس الشركة أن السقالة بدأ نشاطها فعلياً منذ عام 1984، وخضعت لمراحل التطوير، ولكن بدأت أعمال التجديد الأخيرة منذ نحو 6 أشهر، لتكون مظهراً حضارياً مشرفاً أمام وفود المؤتمر ضمن أعمال التطوير الشامل لمنطقة خليج نعمة.

وأشار اللواء سمير طه إلى أن سقالة خليج نعمة أعيد تطويرها مؤخراً وفقاً لمواصفات عالمية، بما يتماشى مع اشتراطات وزارتى النقل، والبيئة، ومختلف الجهات، بما يمكنها من التوسع في خدمة اليخوت والمراكب، لاسيما وأنها السقالة الأقرب لجميع السياح نظراً لموقعها المميز، لقربها أيضاً من النقاط الأبرز لممارسة نشاط الغطس، وتخدم جميع نوادي الغطس بخليج نعمة وشرم الشيخ بكاملها.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال رفع الكفاءة بطريق الملك عبد الله بخليج نعمة، واستمع إلى شرح عنه، حيث تمت الإشارة إلى أن هذا الطريق يشهد تركيب ودهان بلدورات وأرصفة، وأعمال تجميل، وزراعات وتشجير، وأعمال انارة، ومشايات، كما تابع سير العمل في تطوير شارع ملك البحرين، والذي يشهد رفع الكفاءة بتنفيذ مشايات من الرخام على جانبي الشارع، وخرسانات مطبوعة، وتنفيذ مظلة ديكورية على بداية ونهاية الشارع، وأعمدة إنارة ديكورية، وزراعات نخيل.