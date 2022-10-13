رئيس الوزراء: ممشى السلام بشرم الشيخ يدعم المنظومة السياحية ويجذب الزوار

كتبت هند مختار- تصوير سليمان العطيفي

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، جولته الليلية، لمتابعة مشروعات التطوير بمدينة شرم الشيخ، حيث تفقد مشروع تنفيذ الممشى السياحي بمدينة شرم الشيخ "ممشى السلام"، والذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية مشروع الممشى السياحي في إيجاد مركز ترفيهي حضاري، يدعم المنظومة السياحية بمدينة شرم الشيخ، ويجذب السائحين والزوار، كما يساعد في اتاحة العديد من فرص العمل والتشغيل.

واستمع مدبولي إلى شرح من ممثل الهيئة الهندسية، الذي أوضح أن المشروع يستهدف إنشاء الممشى السياحى بطول 6 كم على الجانبين بطريق السلام بشرم الشيخ، وهو جزء من مخطط تطوير طريق السلام، وتوسعته ليصل إلى 5 حارات مرورية، مع التوسعة والرصف، وأعمال الانترلوك، والمشايات، والإضاءة، والتجميل.

وأضاف ممثل الهيئة أن تنفيذ الممشى السياحي يتضمن اقامة بوابة ايقونية في بداية الممشى بارتفاع 7 م وطول 12 م، مع تنفيذ ممشى سياحي بطول 6 كم، على جانبي الطريق، بمتوسط عرض يصل إلى 12م، بحيث يشمل الممشى رصيفا خارجيا، ومسار الدراجات بعرض 2 م، وأحواض الزراعات، ومسار المشاه بعرض 7 م، مع تنفيذ أعمال التجميل والإنارة، وكذا مساحات خضراء، وأحواض زهور.

وأشار ممثل الهيئة إلى أن الممشى السياحي يشهد تنفيذ 83 محلاً تجارياً بمساحات مختلفة، و66 كشك بيع بمساحة 6 م، توفر نحو 600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن تنفيذ 57 برجولة خرسانية، و 83 برجولة خشبية، ونحو 1400 مقعد متنوع، وأحواض لنباتات الظل، و2000 عمود ديكوري بارتفاع 3 م.

ولفت إلى أن "ممشى السلام" يشهد أيضاً تنفيذ "المنطقة الترفيهية"، والتي بها شلالا مياه بارتفاع 7 م، ومسرح روماني مكشوف يسع 350 فرداً، ومطعم بانوراما دائري من دورين، ومنطقة ألعاب أطفال "كيدز آریا"، ومحلات خدمية، ومسار للمشاة، وآخر للدراجات، وأماكن انتظار سيارات تسع 600 سيارة.

وتمت الإشارة إلى أنه تم تدعيم الرقعة الخضراء بمدينة شرم الشيخ بنحو 400 نخلة، و 4 آلاف شجرة، و 190 ألف شجيرة كبيرة، و 50 الف متر مربع مساحات خضراء، و 40 ألف متر مربع نجيل طبيعي، لزيادة التشجير لما له من مظهر جمالي.

وقامت الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، بشرح عمل ماكينات إعادة تدوير البلاستيك والتي يٌمكن للمستخدمين والمقيمين بمدينة شرم الشيخ استخدامها عن طريق وضع زجاجات البلاستيك داخل الماكينة من البلاستيك أو علب الكانز واستبدال عدد الزجاجات بنقاط تٌرسل على رقم الهاتف أو استخدامها في جوائز عديدة اخرى، أيضًا عند ادخال الزجاجة بالالة واتمام عملية التدوير يتم عزف النشيد الوطني وفقا لمفتاح رقم الموبايل للدولة المنتمى اليها، وتهدف هذه الالة إلى أهمية استخدام البلاستيك المعاد تدويره والمحافظة على البيئة، وسيتم انتشار هذه الماكينة في نطاق مدينه شرم الشيخ بمختلف انحائها.