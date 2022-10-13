رئيس الوزراء العراقي يؤكد أهمية تطوير التعاون الأمني والعسكري مع لبنان

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أهمية تطوير التعاون الأمني والعسكري بين بلاده ولبنان بما يضمن أمن واستقرار الشعبين.



وذكر مكتب الكاظمي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال لقائه، مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة آليات دعم المؤسسة العسكرية بما يرتقي بمستوى أدائها.



وتم - خلال اللقاء - استعراض جهود القوات العراقية في مكافحة الإرهاب وملاحقة فلوله، والإشادة بالنجاحات التي تحققت ميدانيا والتي انعكست إيجابا على ترسيخ الأمن والاستقرار بالعراق والمنطقة.



من ناحية أخرى، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن بقاء مخيم الهول يشكل تحديا للعراق والمنطقة والمجتمع الدولي، مشيرا إلى ضرورة تشجيع الدول على إعادة رعاياها من المخيم.



وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي - في بيان أوردته (واع) - أن الأعرجي استقبل، اليوم، القائم بالأعمال الأسترالي في بغداد ستيفن ياتس، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، فضلاً عن بحث ملف مخيم الهول السوري وتعاون المجتمع الدولي لتفكيك وإنهاء المخيم، وتجفيف منابع عصابات "داعش" الإرهابية المالية والبشرية.



من جانبه، أشار ستيفن إلى دعم بلاده لجهود العراق في إعادة العوائل من مخيم الهول السوري، مجددا التأكيد على استمرار دعم بلاده لسيادة العراق.