دورة تدريبية للتفتيش الفني وتدريب 50 من الأطقم الطبية على معايير السلامة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، ختام الدورة التدريبية للتفتيش الفنى بالوزارة، والتي جاءت بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إنعام صبحى، مدير إدارة التفتيش الفني بوزارة الصحة، والدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير المكتب الفني بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ.

واستهدفت فعاليات التدريب، التي عُقدت بقاعة المعمل الإقليمى، تدريب 50 متدرباً ما بين صيادلة وأطباء وتمريض ومسئولى المخازن، على معايير السلامة والصحة المهنية ومكافحة العدوى والتعريف بقانون الخدمة المدنية وقانون الإجازات ودفاتر التمريض بالمستشفيات، وطرق حفظ الأدوية وسجلات المخازن.

كما نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، عدداً من الندوات التثقيفية للجمهور المتردد على الوحدات الصحية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

وعقدت الدكتورة رحاب سامي، مدير إدارة الثقافة الصحية ندوة تثقيفية عن أضرار الزواج المبكر، حيث قامت الدكتورة مي عبد العليم، مساعد مدير الإدارة بإجراء توعية عن المبادرات الرئيسية التي تنفذ بالوحدات الصحية، وذلك بالوحدة الصحية بمحلة القصب التابعة لمركز كفر الشيخ.



جانب من المكرمين من الاطباء