اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أكتوبر 2022 08:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

دورة تدريبية للتفتيش الفني وتدريب 50 من الأطقم الطبية على معايير السلامة بكفر الشيخ

الخميس، 13 أكتوبر 2022 08:29 م
دورة تدريبية للتفتيش الفني وتدريب 50 من الأطقم الطبية على معايير السلامة بكفر الشيخ جانب من المكرمين من الأطباء
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، ختام الدورة التدريبية للتفتيش الفنى بالوزارة، والتي جاءت بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إنعام صبحى، مدير إدارة التفتيش الفني بوزارة الصحة، والدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير المكتب الفني بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ.

واستهدفت فعاليات التدريب، التي عُقدت بقاعة المعمل الإقليمى، تدريب 50 متدرباً  ما بين صيادلة وأطباء وتمريض ومسئولى المخازن، على معايير السلامة والصحة المهنية ومكافحة العدوى والتعريف بقانون الخدمة المدنية وقانون الإجازات ودفاتر التمريض بالمستشفيات، وطرق حفظ الأدوية وسجلات المخازن.

كما نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، عدداً من الندوات التثقيفية للجمهور المتردد على الوحدات الصحية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

وعقدت الدكتورة رحاب سامي، مدير إدارة الثقافة الصحية ندوة تثقيفية عن أضرار الزواج المبكر، حيث قامت الدكتورة مي عبد العليم، مساعد مدير الإدارة بإجراء توعية عن المبادرات الرئيسية التي تنفذ بالوحدات الصحية، وذلك بالوحدة الصحية بمحلة القصب التابعة لمركز كفر الشيخ.

 

جانب من المكرمين من الاطباء
جانب من المكرمين من الاطباء

 

دورة تدربيبة من الإدارة العامة للتفتيش الفنى
دورة تدربيبة من الإدارة العامة للتفتيش الفنى

 


كفر الشيخ

مديرية الصحة

وزارة الصحة

ثقافة صحية مبادرات رئاسية

شئون صحية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة