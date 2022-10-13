"حماية المستهلك" يشن حملة على 39 كيانا تجاريا بدراو وإعدام سلع منتهية الصلاحية

أسوان - عبد الله صلاح

استكمل فرع الجهاز الإقليمى لحماية المستهلك بأسوان، برئاسة صالح فنجرى، شن حملاته المكبرة داخل نطاق مركز ومدينة دراو والتى استهدفت المرور على جميع الأنشطة التجارية، ومتابعة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رقم 66 لسنة 2022 الخاص بتحديد سعر بيع سلعة الأرز.

وصرح صالح فخرى، فى بيان صحفى، بأن جهود الحملة شملت المرور على 39 كيان تجارى ، بجانب تحرير (14) مخالفة لقانون حماية المستهلك، وهو عدم الإعلان عن أسعارالسلع المعروضة للبيع لجمهور المستهلكين ، وكذا عدم إصدار فواتير قانونية للمستهلكين ، بالإضافة إلى تحرير (23) محضر مخالفة إشتراطات بيئية ، و (9) محاضر إدارة منشأة بدون الحصول علي ترخيص ، و (15 ) محضر عدم حمل شهادة صحية ، و (10) محاضر تشغيل عمالة بدون شهادة صحية ، و (16) محضر نظافة.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنه بالتوازى تم إعدام (29) كجم من الأغذية المتنوعة غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وإعدام (16) لتر زيت ومياة غاذية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، فضلاً عن إزالة (5) حالات تعدى وإشغالات طريق ، فيما جارى إعداد (9) مذكرة غلق إدارى ، كما أنه جارى إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتابع، بأنه شارك فى تنفيذ أعمال الحملة أعضاء جهاز حماية المستهلك بأسوان وهم حسن إسماعيل أحمد ، ومحمود حنفى عبادى ، ومحمد صلاح عبد الرحمن ، وأمنية أحمد إبراهيم ، ومروة محمد زكى بالتعاون مع كمال حلمى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو ، وبمشاركة نواب رئيس المدينة ، بجانب وحدات البيئة والتراخيص بالوحدة المحلية ، وأيضاً التفتيش البيطرى بمديرية الطب البيطرى بأسوان ، وكذا مكتب مراقبة الأغذية بدراو ، وبمرافقة قوة شرطية من قسم شرطة مركز دراو.

وأشار إلى أن ذلك يأتى تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان ، وتوجيهات رئيس جهاز حماية المستهلك ، وكذا تكليفات اللواء نائب رئيس الجهاز ، والمدير التفيذى ، وتحت إشراف اللواء محمود السيد المشرف على الفروع والرقابة والتحريات حيث يتم مواصلة الحملات المكبرة الهادفة لضبط وإعدام السلع الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية، وتحرير المحاضر والغلق الإدارى للأنشطة التجارية المخالفة .