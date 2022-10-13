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حظر وضع شعار "عضوى" على المنتجات غير المطابقة للمواصفات

الخميس، 13 أكتوبر 2022 04:30 ص
حظر وضع شعار "عضوى" على المنتجات غير المطابقة للمواصفات مجلس النواب - أرشيفية
كتب هشام عبد الجليل

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حظر القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن الزراعة العضوية، وضع شعار عضوي أو (حيوي) أو أي إشارة بهذا المعنى على مدخل يستخدم في الزراعة العضوية أو أي منتج عضوي على خلاف الحقيقة، أو استخدام شعار شركة أخرى، أو رقم كودى لمنتج آخر أو شركة أخرى.
 
وتقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية بتصميم شعار خاص وتقوم بإصداره، ويوضح هذا الشعار على جميع المدخلات المحلية التي يسمح باستخدامها في الزراعة العضوية طبقًا لمعايير ومواصفات الإنتاج الزراعي العضوي، والمتوافق مع معايير الزراعة العضوية الدولية.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد إعداد الشعار وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها، وطرق وضعه على المنتج ومكانه.
 
ويجب على كل مصدر لمنتج عضوي أو حيوي أن يحصل على شهادة من الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة بحسب الأحوال تفيد أن المصدر مسجل لدى إحدى جهات المطابقة المرخص لها، وأن تكون هذه الشهادة من بين المستندات اللازمة للموافقة على التصدير.
 
جدير بالذكر أن القانون عرف المنتجات العضوية أو الحيوية، بأنها تلك المواد التي يتم إنتاجها وتجهيزها وتصنيعها وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير الإنتاج العضوي وشروه بأنواعه النباتي والحيواني والداجني والسمكي.

الزراعة العضوية

المنتجات العضوية

قانون الزراعة العضوية

اليوم السابع بلس



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