"حالة عود".. حفل موسيقى بمكتبة الإسكندرية اليوم

الإسكندرية جاكلين منير

يقدم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية حفلا موسيقيا لفريق: حالة عود، وذلك فى تمام الثامنة مساء اليوم الخميس 13 أكتوبر على المسرح الصغير بمركز المؤتمرات بالمكتبة.

جدير بالذكر أن مايكل أنسى مؤسس حالة عود هو عازف عود مصرى خريج بيت العود العربى بالقاهرة، شارك مع العديد من المشاريع الموسيقية فى العديد من المسارح فى مختلف أنحاء الجمهورية وأيضًا فى حفلات بالخارج، أطلق عام 2019 مشروعه الموسيقى "حالة عود" وفيه يستخدم الموسيقى للتعبير عن حالات ذهنية ومواقف وأحاسيس مختلفة من خلال مؤلفات أصلية.