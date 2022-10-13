حادث اصطدام وحيد القرن بسيارة نقل تسير الجدل فى الهند.. اعرف القصة

كتبت ريهام عبد الله

رصدت عدسات الكاميرات، مقطع فيديو، غريب لحيوان وحيد القرن، وهو يصطدم بشاحنة على طريق سريع فى الهند، إلا أنه لم يصب بأذى من الحادث.

يظهر الفيديو، وحيد القرن وهو يصطدم بالشاحنة، حيث دفعه الاصطدام إلى الدوران بينما حاولت الشاحنة الانحراف عن مسارها، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

بعد الانزلاق على الأرض، تمكن وحيد القرن من العودة إلى الغابة المحيطة بأمان، وقع الحادث فى منطقة حديقة كازيرانجا الوطنية فى ولاية آسام، حيث تم نشر اللقطات على تويتر فى 9 أكتوبر من قبل هيمانتا بيسوا سارما، رئيس وزراء المنطقة، الذى أطلق الموسم السياحى لهذا العام فى الحديقة في 22 سبتمبر الماضى.



وحيد القرن



وحيد القرن بعد اصطدامه بالسيارة

وأكد سارما على تويتر أن السائق قد عوقب، وكتب، "وحيد القرن حيوانات مميزة لن نسمح بأى انتهاك على مساحتهم"، وقال: "فى هذا الحادث المؤسف فى هالديبارى، نجا وحيد القرن، واعترضنا السيارة وتم تغريمها".

أثار الحدث جدل على منصات التواصل الاجتماعى حول من كان المخطئ فى الحادث، حيث خرج الكثير دفاعًا عن السائق، وقال أحد المستخديمن :"كيف يمكن لوم سائق الشاحنة وتغريمه؟ لقد شاهدت الفيديو 10 مرات وما زلت لا أستطيع... العثور على خطأه".

مع ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الهندية وسائل الإعلام الهندية أن الحد الأقصى لسرعة الطريق هو 25 ميلًا فى الساعة لكن الشاحنة كانت تسير بسرعة 32 ميلًا فى الساعة.

فى هذه الأثناء، بينما ألقى البعض باللوم على بناة الطريق لوضعها بالقرب من محمية الحياة البرية، أكد السيد سارما فى تغريدة له أن هناك حلًا قيد التنفيذ، مع خطط لبناء ممر مرتفع خاص بطول 32 كيلومترًا.

ويعود تاريخ الحديقة إلى عام 1904، عندما طلبت البارونة كرزون من كيدلستون، زوجة نائب الملك فى الهند، أن يتخذ زوجها تدابير لحماية وحيد القرن الذى اشتهرت به المنطقة.

بعد عام، تم إنشاء منطقة غابات محمية فى المنطقة، والتى كانت فى البداية مغلقة أمام الزوار، تم توسيعه على مر السنين، وتم تسميته تدريجيًا كموقع للتراث العالمى لليونسكو فى عام 1985.