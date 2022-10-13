جهاز مدينة 6 أكتوبر يسحب الوحدات السكنية المحولة إلى أنشطة تجارية

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة ، من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر، حملة مكبرة لرصد الشقق السكنية التى يحولها أصحابها لأنشطة تجارية وإزالة جميع التعديات ومظاهر العشوائية في المدينة، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن سحب واسترداد عدد من الوحدات السكنية بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، لمخالفتها النشاط وتحويلها بالمخالفة من سكنى لتجاري، بالإضافة إلى إزالة عدد من المطاعم والمنشآت المخالفة؛ للقضاء على العشوائيات بكافة أشكالها، وذلك تحت إشراف ومتابعة عادل النجار رئيس جهاز المدينة.

وأهاب جهاز المدينة بتكثيف شن الحملات بصورة دورية ومفاجئة، لإنهاء كافة المخالفات، والتصدي للظواهر العشوائية بالمدينة، مشددا على أصحاب الوحدات الإدارية والمحال التجارية بالالتزام بالأنشطة المخصصة طبقا للتخصيص لعدم التعرض للمساءلة القانونية والتي تصل لسحب تلك الوحدات، وذلك طبقا للخطة الموضوعة بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية.