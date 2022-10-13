جمارك دمياط تحبط محاولة تهريب سولار

دمياط معتز الشربيني

تمكنت رجال الإدارة العامة لجمارك الصادر بجمارك دمياط برئاسة عبدالحى أبو الروس، مدير عام جمارك الصادر بدمياط من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد البترولية (السولار) بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005.

ترحع التفاصيل أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بمجمع الصادر بجمرك دمياط تم الإشتباه فى مشمول حاوية رقم 4826320 بيان جمركى رقم 17788 لسنة 2022 باسم شركة للتصدير، والصنف المصدر طبقا لإقرار صاحب الشان ومستنداته عبارة عن 1358 طرد معطر جو و630 طرد منظفات سائلة مصدرة إلى سلطنة عمان.

وتم تشكيل لجنة من محمد الزغبى، مأمور الحركة وطارق محمد، مأمور التعريفة ومحمد محمد نور، مدير إدارة الحركة ومحمود نور مدير التعريفة وأيمن إبراهيم، مدير إدارة مكافحة التهرب التزام ومحمد السعيد، بالمكافحة التزام ومحمد جمال، بمكافحة التهرب عمليات ومحمد خضر بالأمن الجمركى ومدير ادارة الأمن الجمر کی لمعاينة الحاوية حيث تبين وجود 911 كرتونه بها سائل برائحة نفاذه داخل عبوات من لدائن مرقوم براق BARRAQ PETROLEUM سریع عديم الرائحة عبوات مختلفة أحجام مختلفة وتبين بالتحليل أنها سائل سريع الاشتعال مواد بترولية سولار، وذلك بالمخالفة للمادة 16 من قانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1995 والمادة 41 من القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتستلزم وجود موافقة الهيئة المصرية العامه للبترول.

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 394 ألف و920 جنيه، وقرر أشرف عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وإخطار قطاع التجارة الخارجية بالواقعة لاتخاذ شئونه.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.