"جراحة الأوعية الدموية" فى محاضرة وورشة عمل بمستشفى بنى سويف التخصصى

نظمت مستشفى بنى سويف التخصصى برئاسة الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى ورشة عمل لقسم جراحة الأوعية الدموية للتدريب على أساسيات جراحة الأوعية الدموية لشباب الأطباء ومحاضرة ألقاها الدكتور محمود معوض أستاذ ورئيس قسم جراحة الأوعية بالمستشفى.

وقال مدير المستشفى فى بيان له انه تم التدريب على استخدام الآلات والخيوط الجراحية الخاصة بجراحة الأوعية وأنواع توصيل الأوردة الدموية والشرايين وكيفية عمل رقعات للشريان وإعادة توصيل الشرايين،مشيرا إلى أنه عقدت الورشة بإشراف الدكتور طارق صفوت رئيس أقسام الجراحة، وتنسيق الأطباء هيثم الشريف أخصائى جراحة عامة، ومحمد عيد وأنس عاطف ومحمد ياسر " نواب جراحة أوعية بالمستشفى".

من جانبه أكد الدكتور محمود معوض أن الهدف من ورش العمل ثقل مهارات شباب الأطباء فى التعامل مع الحالات الطارئة والخطيرة، ووجه الشكر لمدير عام المستشفى لدعمه المستمر وتذليل الصعاب وتوفير الاحتياجات للقسم خاصة ولكافة الأقسام عامة.