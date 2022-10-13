جامعة المنوفية تنظم مؤتمرها الدولى التاسع حول إبداعات التعليم النوعى والتحول الرقمى

المنوفية - محمود شاكر

تنظم كلية التربية النوعية جامعة المنوفية مؤتمرها الدولي التاسع حول إبداعات التعليم النوعي في ضوء التحول الرقمي من أجل حياة كريمة في مدينة الغردقة في الفترة من ١ إلى ٤ نوفمبر القادم، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتور محمد زيدان عميد الكلية رئيس المؤتمر والدكتور أشرف أحمد العيسوي نائب رئيس المؤتمر والدكتور جمعة حسين عبد الجواد مقرر المؤتمر.

وسوف يتناول المؤتمر عددًا من الأهداف الهامة كالإرتقاء بالهيئات العلمية والبحثية في الجامعات المصرية والعربية لرفعة جودة التعليم، وربط التعليم الرقمي بسوق العمل والخريجين، وتطوير إتجاهات البحث العلمي في التعليم العالي النوعي في ضوء التحول الرقمي بما يوفر حياة كريمة.

ويضم المؤتمر عدة مناقشات بحثية لعدة محاور تضمن التعليم الإلكتروني والتربية الموسيقية والإعلام التربوي والتربية الفنية والإقتصاد المنزلى.