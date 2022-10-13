اليوم السابع
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جامعة الإسكندرية تنظم معرض "الإنسان والبيئة" 17 أكتوبر الجارى

الخميس، 13 أكتوبر 2022 02:00 ص
جامعة الإسكندرية تنظم معرض "الإنسان والبيئة" 17 أكتوبر الجارى جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تنظم كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية معرض بعنوان "الإنسان والبيئة " تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ "cop27” فى مدينة شرم الشيخ.

ويعقد المعرض بكلية الفنون الجميلة يوم 17 أكتوبر الجارى تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور أشرف الغندور القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة دينا مندور عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.

ويتضمن المعرض أعمالا فنية للطلاب تشمل لوحات فنية عن الطبيعة وتحث الإنسان للمحافظة على البيئة.


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