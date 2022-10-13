جامعة الأزهر تشارك فى معرض "تراثنا" بدورته الرابعة بأعمال من إنتاج الطلاب

كتب لؤى على

في إطار حرص جامعة الأزهر على المشاركة في جميع الفعاليات والمناسبات الوطنية؛ دعمًا لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030م؛ شارك قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر في فعاليات معرض (تراثنا) في دورته الرابعة، والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي للجهاز، صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، مشيرا إلى حرص جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، على المشاركة في معرض (تراثنا) في نسخته الرابعة، لافتًا إلى أن المعرض يعد من أكبر معارض الحرف اليدوية والتراثية؛ حيث يضم معرض (تراثنا) هذا العام 1116 عارضا، وبمشاركة عدد من الدول العربية.

وأوضح صديق أن جامعة الأزهر شاركت بمشروعات تسهم في بناء الوطن والارتقاء به في الجمهورية الجديدة بأيادي طلاب وطالبات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم في مختلف الكليات.

جدير بالذكر أنه زار المعرض الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا ، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات بالقاهرة والأقاليم، وكان في استقبالهم الأستاذة شام علي، مقررة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر.