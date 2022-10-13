تيسيرا على الطلاب.. كلية الزراعة بالإسكندرية: ​تقسيط المصروفات على مرحلتين

قررت كلية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد بهي الدين محمد رئيس الكلية ، تيسيرا علي طلاب الجامعة ، تقسيط مصروفات الكتاب الجامعى لطلاب مرحلة على فصلين دراسيين "فصل دراسى أول - فصل دراسى ثاني"
وأعلنت كلية الزراعة في الإسكندرية، أنه يمكن لطلاب الكلية دفع المصروفات الدراسية للعام الدراسى 2023/2022 القسط الأول يوم الخميس 27 اكتوبر 2022 ، والقسط الثاني في يوم الثلاثاء 31 يناير 2023، قبل إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي لعام 2023/2022.
تيسيرا على الطلاب.. كلية الزراعة بالإسكندرية: تقسيط المصروفات على مرحلتينالخميس، 13 أكتوبر 2022 09:18 ص
كلية الزراعة بمحافظة الإسكندرية
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قررت كلية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد بهي الدين محمد رئيس الكلية ، تيسيرا علي طلاب الجامعة ، تقسيط مصروفات الكتاب الجامعى لطلاب مرحلة على فصلين دراسيين "فصل دراسى أول - فصل دراسى ثاني"
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