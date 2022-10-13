اليوم السابع
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توريد أكثر من 16 ألف طن أرز بـ21 موقعا بكفر الشيخ

الخميس، 13 أكتوبر 2022 09:51 ص
توريد أكثر من 16 ألف طن أرز بـ21 موقعا بكفر الشيخ توريد الأرز
كفر الشيخ- محمد سليمان

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صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، أن ما تم توريده حتى اليوم الخميس، 16523 طنا و94  كجم، أرز بـ21 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مضار كفر الشيخ.

وأضاف الهابط، هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع  خلال موسم التوريد، والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.


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