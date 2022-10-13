تنفيذ إزالة 46 حالة تعد بمساحة 6 آلاف و17 بمساحه 123 فدان أرض زراعية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار أعمال الموجه الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي بدأت أعمالها في 13 أغسطس الماضي ، والتي تنفذ على ثلاث مراحل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أشار المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20 وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة 46 حالة تعدي بمساحة 6 ألاف و 436 متر مباني و17 حالة تعدي بمساحه 123 فدان و13 قيراط أرض زراعية بنطاق المحافظة.. كما تم قطع المرافق عن 3 حالات تعدي بمساحه 459 متر بمركز الإبراهيمية وعدد 3 حالات تعدي على مساحة 396 متر بمركز كفر صقر و 3 حالات تعدي بمساحه 1290 متر بمركز أبو حماد وعدد 2 حالة تعدي بمساحه 340 متر بمركز ديرب نجم كما تم استرداد 10 حالات تعدي بمساحه 2590 متر وعدد 4 حالات بمساحة 19 فدان والتنبيه على 6 حالات تعدي بمساحه 104 فدان و2 قيراط بمركز الحسينية

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.