اليوم السابع
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الخميس، 13 أكتوبر 2022 05:54 م
أكرم القصاص
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"تموين برج العرب" يضبط 1.5 طن قمح بلدى بأحد محلات لبيعه بالسوق السوداء

الخميس، 13 أكتوبر 2022 05:08 م
"تموين برج العرب" يضبط 1.5 طن قمح بلدى بأحد محلات لبيعه بالسوق السوداء جانب من الحملة
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على الأقماح البلدية وتداولها بالطرق المشروعة، كما أقرتها الدولة.

 

قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير إدارة تموين برج العرب وفريق العمل التابع له بشن حملات فى نطاق الإدارة وأسفرت عن ضبط أحد محلات العلافة بأحد قرى برج العرب لحيازته وتجميع 1420 كجم قمح محلى بدون تصريح من الجهات المختصة بغرض بيعه بالسوق السوداء والتربح عن طريق الاتجار غير المشروع، وقد تم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.


الاسكندرية

تموين الاسكندرية

برج العرب

قمح مدعم



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