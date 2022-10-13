تمثال الحرية بنيويورك يفتح أبوابه للجمهور بعد إغلاق دام عامين ونصف

كتب محمد جمال

أعلنت السلطات الأمريكية أن تمثال الحرية سيفتح أبوابه للجمهور، بعد إغلاق دام عامين ونصف، لتعد المرة الأولى منذ إغلاقه يُفتح للزوار، وسيقدم لهم فرصة لمشاهدة الهيكل الخاص بالتمثال، حسبما ذكرت شبكة فوربس.

وسيتمتع الزوار أيضا بمشاهدة منظر شامل لميناء نيويورك، و يمكن لضيوف الجزيرة إما تسلق 215 درجة أو ركوب المصعد إلى منصة المراقبة الخارجية بزاوية 360 درجة والتي تمثل قاعدة التمثال .

و تعد هذه الرحلة مرهقة لأنه لا يوجد مصعد للوصول إلى التاج ، يجب على الزائرين صعود 162 درجة إضافية عبر سلم حلزوني ضيق.

على الرغم من أن الرحلة قد تبدو شاقة ، فهي الطريقة الوحيدة لاستكشاف التمثال ، الذي صممه النحات الفرنسي فريديريك أوجست بارتولدي بإطار معدني داخلي صممه جوستاف إيفل .

المثير في هذه الرحلة أنه توفر زيارة التاج نظرة دقيقة على الجزء الداخلي من جلد التمثال ودعامات المحرك الخاصة به المصنعة من الحديد ، ولكن تم استبداله بالفولاذ أثناء التجديدات قبل الذكرى المئوية لتأسيسه عام 1986، وهو تصميم مبتكر يتحمل وزن النحاس مع تحمل القوة من الرياح.

ويعد تمثال الحرية هدية من فرنسا إلى الولايات المتحدة من تصميم الناشط المناهض للعبودية إدوارد دي لابولاي ، كان تمثال الحرية نصبًا تذكاريًا وطنيًا منذ عام 1924 ، وأصبح رمزًا للحرية في جميع أنحاء العالم.

ويبلغ ارتفاع أكبر عمل فني في مدينة نيويورك 305 قدمًا، ويتم عرضه فوق قاعدة من الجرانيت يبلغ ارتفاعها 89 قدمًا صممها ريتشارد موريس هانت وتم بناؤها على حصن على شكل نجمة اكتمل في عام 1811.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم دائرة الحدائق الوطنية جيري ويليس لصحيفة ديلي ميل : “كان اليوم افتتاحًا بسيطًا مع تذاكر محدودة حتى نهاية أكتوبر وسنقوم بإعادة افتتاح التاج الرسمي في 28 أكتوبر ، الذكرى 136 لتكريس التمثال في عام 1886”.