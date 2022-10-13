تقرير: 69% انخفاض فى عدد سكان الحياة البرية على الأرض خلال 50 عامًا

كتبت رباب فتحى

انخفض عدد سكان الحياة البرية على الأرض بمعدل 69% فى أقل من 50 عامًا بقليل، وفقًا لتقييم علمى رائد، حيث يستمر البشر فى إزالة الغابات، والاستهلاك خارج حدود الكوكب، والتلوث على نطاق صناعى، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال التقييم إنه من المحيط المفتوح إلى الغابات الاستوائية المطيرة، فإن وفرة الطيور والأسماك والبرمائيات والزواحف فى حالة سقوط حر، حيث انخفضت فى المتوسط ​​بأكثر من الثلثين بين عامى 1970 و2018، وفقًا لتقييم WWF وجمعية علم الحيوان فى لندن (ZSL) الذى صدر تحت اسم "تقرير الكوكب الحي"، ويتم إصداره كل عامين. وقبل عامين كانت النسبة 68%، وقبل أربع سنوات كانت 60%.

ويعتقد العديد من العلماء أننا نعيش الانقراض الجماعى السادس - أكبر خسارة فى الأرواح على الأرض منذ زمن الديناصورات - وأن البشر هم من يقودون هذا الانقراض. يحث مؤلفو التقرير الـ 89 قادة العالم على التوصل إلى اتفاق طموح فى قمة Cop15 للتنوع البيولوجى فى كندا ديسمبر المقبل وخفض انبعاثات الكربون للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى أقل من 1.5 درجة مئوية هذا العقد لوقف تدمير الطبيعة المتفشي.

ويجمع مؤشر الكوكب الحى بين التحليل العالمى لـ 32000 مجموعة من 5230 نوعًا حيوانيًا لقياس التغيرات فى وفرة الحياة البرية عبر القارات والأصناف، مما ينتج رسمًا بيانيًا يشبه مؤشر مخزون الحياة على الأرض.

شهدت منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى - بما فى ذلك الأمازون - أكبر انخفاض فى متوسط ​​حجم الحياة البرية، مع انخفاض بنسبة 94 % فى 48 عامًا. قالت تانيا ستيل، الرئيس التنفيذى للصندوق العالمى للطبيعة فى المملكة المتحدة: "يخبرنا هذا التقرير أن أسوأ انخفاضات حدثت فى منطقة أمريكا اللاتينية، موطن أكبر غابة مطيرة فى العالم، الأمازون. تتسارع معدلات إزالة الغابات هناك، مما يؤدى إلى تجريد هذا النظام البيئى الفريد ليس فقط من الأشجار ولكن أيضًا من الحياة البرية التى تعتمد عليها ومن قدرة الأمازون على العمل كواحد من أعظم حلفائنا فى مكافحة تغير المناخ ".