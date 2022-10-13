تفقد مخر سيل "الحواويش" بسوهاج للتأكد من جاهزيته.. صور

سوهاج ــ عمرو خلف

قام مسئولو الري، ومسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، بتفقد مخر سيل "الحواويش"، حيث تم الاطمئنان على جاهزية المخر لاستقبال أية أمطار أو سيول محتملة، وخلوه من أية تعديات أو عوائق وذاك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء.

يذكر أن محافظ سوهاج قد أصدر توجيهاته لمسئولي الري بالمحافظة، والوحدات المحلية، وكافة الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة، وتفقد جميع مخرات السيول بنطاق المحافظة لإزالة أى معوقات او تعديات، والتأكد من جاهزية تلك المخرات لمواجهة أية أزمات محتملة .



مخر سبل الحواويش