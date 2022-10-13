تفاصيل أول مبادرة لتعليم طلاب جامعة الإسكندرية الإسعافات الأولية.. صور

الإسكندرية - أسماء على بدر

تعتبر الإسعافات الأولية وإجراءات السلامة من أهم الخطوات التى تسعى المؤسسات التعليمية أن تتجه اليها لتوعية طلابها بها وفى كلية الطب جامعة الإسكندرية أطلق الطلاب مبادرة بعنوان “save” وهو برنامج تعليمى طبى يهدف إلى تعليم الطالب للطالب والبرنامج يهدف إلى مساعدة افراد المجتمع على تحسين صحتهم عن طريق زيادة معلوماتهم ومهارتهم الطبية وتغيير منظورهم تجاه الإسعافات الأولية والطوارئ.

وقال محمد حامد، مدير المشروع، إن المبادرة بدأت منذ عام 2014 فى كلية الطب جامعة الإسكندرية واستمر طوال السنوات الماضية ما بين مكتبة الإسكندرية وكلية الطب جامعة الإسكندرية على أن يتم إقامة المشروع SAVE لهذا العام 2022 فى كلية الطب جامعة الإسكندرية.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن البرنامج لا يقتصر على تعليم الإسعافات الأولية فقط بل يقوم أيضا بتعليم المهارات المختلفة مثل القيادة وتنظيم الوقت وpresentation skills.

وأشار إلى انه كل عام البرنامج يستقبل 150 مشاركا فى البرنامج، حيث يقوم كل مشارك منهم بتعليم ثلاثة أشخاص آخرين من خارج البرنامج وذلك لضمان أن ننشر الوعى على أوسع نطاق، لذلك فإن فى كل عام نعلم نحو حوالى 450 شخصا لتكون حصيلة من وصل لهم هذا العلم فى سبع سنوات البرنامج هى 4200 شخص.

بينما قال هادى صلاح، نائب مدير المشروع، إنه فى خلال العام الجامعى 2022 هناك العديد من الفعاليات لطلاب الجامعة وبالفعل بدأت الفعاليات من شهر سبتمبر وتم إقامة مشروع للأطفال من سن 8ل 12سنة ليتم تعليم الاطفال مبادئ الإسعافات الأولية بطريقة مناسبة لسنهم وتم إقامة أول موسم ل SAVE junior بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

وأضاف أنه تم إقامة SAVE awareness phase 1 and phase 2 وهو عبارة عن event توعوى عن الرعاية الصحية والإسعافات الأولية وتم إقامة كل event منهم على مدة يومين وSAVE awareness phase 2 كان بالتعاون مع قطاع الأطباء الزائرين بمستشفى اندلسية بكلية طب جامعة الإسكندرية

وتم إقامة 10 حملات توعوية فى كليات ومدارس مختلفة لنشر الوعى الصحى فى أماكن اكثر مثل ( الاكاديمية البحرية، كلية طب بيطرى، مدرسة سان جوزيف، مدرسة سان جان انتيد،اكاديمية Reshape ).

وأكد أن الفعالية لاقت إعجاب طلاب المدارس لتوعيتهم بالإسعافات الأولية والإجراءات التى يجب أن يقوموا بها فى حالة الطوارئ وتم تسليمهم شهادات تقدير لمشاركتهم فى المبادرة.

واضاف أن المشروع يهدف طلاب الجامعات من كافة الكليات بالجامعة وخلال الفترة الجامعة هناك جهود لتنفيذها على نطاق اوسع لكى يقوم طلاب كلية الطب بتنفيذ المبادرة وتوعية الطلاب.

كما تقدم المبادرة مجموعة من المحاضرات التعريفية فى الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحالات الحرجة والطوارئ لغير الأطباء وهى مادة علمية يستفاد منها الطالب طوال حياته وتستمر معه للحفاظ على حياته وحياه الآخرين.



اثناء محاضرات الاسعافات الاولية



اثناء محاضرة الاسعافات



المحاضرات



تسليم شهادات تقدير المشاركين



جانب من المحاضرة وكيفية انعاش القلب



محاضرة للطالبات باجراءات السلامة