تعليم الوادى الجديد: تكريم الفائزين بمسابقة كانجارو العالمية للرياضيات

الوادى الجديد ماهر البهنساوى

شهد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، حفل تكريم 24 طالب وطالبة فائزين بمسابقتى كانجارو العالمية فى الرياضياتkangaroo_ Math لموسم 2022 والأولمبياد الدولى للغة الإنجليزية Hippo لموسم 2022.

تضمنت فقرات الحفل ، الفقرة الدينية ، مجموعة من الفقرات ( شعر _ غناء _ كورال ) قدمها الطلاب الموهوبين ، وعرض مسرحى ، حيث لاقت الفقرات تفاعل متميز من الحضور ولفت الأنظار بجمال الآداء والإبداع فى تقديم الفقرات.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن المسابقة جرى تنفيذها فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم على إتاحة الفرص أمام طلاب المدارس للإرتقاء بمستواهم من خلال الإحتكاك والتنافس دوليا فى المواد العلمية منها الرياضيات والعلوم ،والذى يحقق التنافسية العالمية التى تستهدفها مصر لرؤية 2030 مؤكداً على أن المسابقة جرى تنظيمها بإدارة التعليم العام بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع شركة اديو ميتر مصر لتنظيم المسابقات الدولية وشملت مسابقة كانجاروا العالمية للرياضيات : kangaroo_ Math لموسم 2022 و الأولمبياد الدولى للغة الانجليزية Hippoلموسم 2022 ، وذلك لجميع الطلاب من الصف الاول الابتدائى حتى الثالث الثانوى بجميع انواع المدارس الحكومى والخاص والمدارس القومية لغات وعربى.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة خالص تقديره وإمتنانه لمدير التعليم العام بالمديرية وتوجيه اللغة الإنجليزية والرياضيات للجهد المبذول والمتميز بالمسابقة والظهور بالمظهر المشرف واللائق لقطاع تعليم المحافظة، مهنئا جميع الطلبة والطالبات الفائزين بالمسابقة متمنيا للجميع دوام التوفيق.