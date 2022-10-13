"تعليم القليوبية": تفعيل الحضور والإنصراف واليوم الرياضى بمدارس المحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، زيارة ميدانية لمدارس إدارة قليوب التعليمية، حيث تفقدت مدرسة الشهيد حاتم الغمراوي الإبتدائية المشتركة بطنان، ومدرسة إبراهيم سلامة التجريبية للغات، ومدرسة طنان الإعدادية بنات، وكان في استقبالها هشام العتمونى مدير إدارة قليوب التعليمية.

وتفقدت مدير تعليم القليوبية، الفصول الدراسية ودورات المياه للتأكد من النظافة العامة والتنبيه علي تفعيل الحضور والانصراف وتفعيل اليوم الرياضي والأنشطة التربوية، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتذليل أي صعاب تواجه التلاميذ لضمان حسن سير العملية التعليمية وانضباطها.

وشددت، علي مديري المدارس بضرورة المتابعة الجيدة للفصول يوميا ومتابعة المعلمين وعمل اجتماعات دورية للمعلمين لمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الحديثة في التدريس، كما تابعت معمل الحاسب الآلي وحجرة الوسائط المتعددة ومعامل العلوم وحجرات الأنشطة، كما تابعت قاعات رياض الأطفال والأركان التعليمية والألعاب، وشددت علي الاهتمام بنظافة وتجديد الألعاب للحفاظ علي أمن وسلامة أطفالنا.

وشددت، علي عدم الضرب في المدارس نهائيا وعدم إهانة الطلبة والطالبات وحسن معاملة الطلبة وحسن معاملة أولياء الأمور وحسن استقبالهم لتحسين التواصل الفعال مع أولياء الأمور.

وقام سعيد ندا وكيل المديرية، بزيارة بعض مدارس إدارة بنها التعليمية، حيث تفقد مدرسة دجوى للتعليم الأساسي، ومدرسة دجوى الإعدادية، ومدرسة دجوى الثانوية.

وحضر "ندا"، طابور الصباح، وتفقد الحجرات الدراسية وقاعات رياض الأطفال، الأركان التعليمية والألعاب للحفاظ علي سلامة أبنائنا وحرص على متابعة مستوى تحصيل التلاميذ، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة التي نالت إعجابه مثمنا مجهودات المعلمين فى الحرص على مصلحة الطلاب وتقديم كافة سبل الدعم لهم وجعل المدرسة بيئة تعليمية جاذبة.

ووجهؤ بضرورة تهيئة البيئة المدرسية المتميزة للطلاب ومواكبة الطفرة الهائلة فى تطوير منظومة التعليم وربطها بالتكنولوجيا والتى من شأنها التشجيع والتحفيز على التميز والإبداع وتنمية وصقل مهارات الطلاب بكافة المجالات.

وأبدي وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إعجابه بالمشاركة المجتمعية في المدرسة ومشاركة مجلس الأمناء المدرسة في تطوير العملية التعليمية والقيام بالانشطة المختلفة لجذب الطلاب للمدارس.



جانب من الزيارة الميدانية