اليوم السابع
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تعرف على شروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

الخميس، 13 أكتوبر 2022 03:00 ص
تعرف على شروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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مع قرب انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والتى من المقرر أن تنطلق خلال الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى 2022/2023، ينشر "اليوم السابع" الشروط التى يجب توافرها للمشاركة فى انتخابات اتحاد الطلاب على مستوى الجامعات، والتى حددها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
 
 
ويشترط فى من يترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات:
 
1- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية
 
2 - أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة
 
3- أن يكون مستجدا فى فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفعلى، ونظام العام الكامل سواء كان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه
 
4 -أن يكون مستجدا ولم يرسب فى أكثر من مقررين من المقررات التى سجلها فى العام الماضى بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة
 
5 - أن يكون له نشاط طلابى موثق فى الجامعة أو الكلية أو المعهد فى مجال اللحنة المرشح لها عدا طلاب السنة الدراسية الأولى
 
6- الا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها فى المواد من 5 إلى 13 من المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
 
7- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن تم رد الاعتبار له
 
8- ألا يكون منتميا إلى أى تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون
 

الاتحادات الطلابية

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التعليم العالى

الجامعات

شروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية



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