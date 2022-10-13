تعرف على تفاصيل لقاء وزير الرى مع مدير منظمة الفاو

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالدكتور "شو دنيو" مدير عام منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" لبحث التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم تفاصيل اللقاء:

1- هناك العديد من الإنجازات الزراعية التى شهدتها مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

2- تم تمكين المراة والشباب فى مختلفة منها المناصب الوزارية والقيادية، وهناك اهتمام شديد من قبل الدولة المصرية بالشباب والمراة وتطبيق الشمول المالى وان الدولة تخصص فى مبادرات التمويل المختلفة نحو 30%؜ منها للمراة.

3- مصر تبنت عدد من الاستراتيجيات لمواجهة التحديات منها التوسع فى استصلاح الأراضى والتوسع الراسى بإنتاج أصناف جديدة متحملة للظروف المناخية المعاكسة والاهتمام بالتحول الرقمى وأنظمة الإنذار المبكر والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث والتطبيقات الذكية فى الزراعة ضمن مبادرة حياة كريمة فضلًا عن كارت الفلاح وذلك بهدف تسهيل وصول المزارعين إلى الأسواق.

4- تم التوسع فى تجربة الحقول الإرشادية لنشر المعرفة واتباع الممارسات الزراعية الجيدة.

5- هناك اهتمام من الدولة بدعم المزارع الصغير وتكرار النماذج الناجحة ونقلها للاشقاء فى أفريقيا.