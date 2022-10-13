تعرف على اعداد الدرجات النارية وسيارات النقل المرخصة خلال سبتمبر 2022

كتبت : أمانى سمير

كشف أخر تقرير صادر عن المجمعة للتأمين الاجباري ان اعداد الدراجات النارية المرخصة والتي تم التأمين عليها إجباريا قد بلغت اجمالى الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 16814 من بينها 2217موديل 2020 و6143موديل 2021و8453دراجات موديل 2022 و 1 دراجه نارية موديل 2023 ، وذلك خلال سبتمبر 2022

أما سيارات النقل فقد ذكر التقرير انه بلغ عددها حوالي 2875 سيارة من بينها 24سيارة نقل موديل 2020 و102 سيارة نقل موديل 2021 و817موديل 2022 و1932 سيارة نقل موديل 2023

تأتى فى المقدمة شيفورلية بواقع 2188سيارة وفى المركز الثانى نيسان 135سيارة وفى المركز الثالث ايسوزو 114 سيارة وفى المركز الرابع سوزوكى 89 سيارة المركز الخامس تويوتا 55 سيارة .