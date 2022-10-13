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تعرف على اعداد الدرجات النارية وسيارات النقل المرخصة خلال سبتمبر 2022

الخميس، 13 أكتوبر 2022 02:00 ص
تعرف على اعداد الدرجات النارية وسيارات النقل المرخصة خلال سبتمبر 2022 السيارات -أرشيفية
كتبت : أمانى سمير

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كشف أخر تقرير صادر عن المجمعة للتأمين الاجباري ان اعداد الدراجات النارية المرخصة والتي تم التأمين عليها إجباريا  قد بلغت اجمالى الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 16814 من بينها 2217موديل 2020 و6143موديل 2021و8453دراجات موديل 2022 و 1 دراجه نارية موديل 2023 ، وذلك خلال سبتمبر 2022 
 
أما سيارات النقل فقد ذكر التقرير انه بلغ عددها  حوالي 2875 سيارة من بينها 24سيارة نقل موديل 2020 و102 سيارة نقل موديل 2021 و817موديل 2022 و1932 سيارة نقل موديل 2023
 
 
تأتى فى المقدمة شيفورلية بواقع 2188سيارة وفى المركز الثانى نيسان 135سيارة وفى المركز الثالث ايسوزو 114 سيارة وفى المركز  الرابع سوزوكى 89 سيارة المركز الخامس تويوتا 55 سيارة . 

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المجمعة للتأمين الاجباري



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