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تعديلات قانون الأزهر تستثنى فئات من شرط شهادة التأهيل التربوى للتعيين

الخميس، 13 أكتوبر 2022 03:00 ص
تعديلات قانون الأزهر تستثنى فئات من شرط شهادة التأهيل التربوى للتعيين مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

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حدد مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، شروط الاستثناء من الحصول على شهادة التأهيل التربوي للتعيين في وظيفة معلم.
 
وتضمنت التعديلات نصوص المواد المتعلقة بشروط التعيين في وظائف المعلمين بالأزهر الشريف، وشملت المادة 93 مكررا (3) بند 2، والتي تخص شروط التعيين والاستثناءات من شروط التأهيل التربوي، ليكون نص البند 2 كالتالي:
 
أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب، أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي مُحفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربي، والحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع وليسانس الدراسات الإنسانية قسمي علم النفس والاجتماع، إذا كان متقدماً لشغل وظيفة أخصائي.

مجلس النواب

الازهر

المعلم

التعيين

تأهيل تربوي

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