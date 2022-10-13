تسكين الدفعة الأولى من الحالات الاجتماعية بالمدن الجامعية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

أكد الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب أن إدارة جامعة أسوان قد قامت بتسكين الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط التسكين بالمدن الجامعية تزامنا مع بداية العام الدراسى الجديد 2022/2023 م، وذلك بعد إجراء كافة أعمال الصيانة الشاملة للمنشآت الجامعية وخاصة المدن من تركيب وتشطيبات ودهانات وإجراء تعقيم وتطهير دورى وتجديد غرف المعيشة للطلاب بمختلف المبانى والمدن.

وأضاف الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات صحفية أنه تم اليوم الإعلان عن الدفعة الأولى من الطلاب أصحاب الحالات الاجتماعية وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى والحالات الأكثر احتياحا، على أن تكون هناك دفعة ثانية مع نهاية الأسبوع المقبل، وذلك طبقا لشروط ومعايير التسكين من خلال لجنة تم تكوينها برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأمير حمزة مدير عام المدن الجامعية الذى أوضح أنه بالنسبة لطلاب الثانوية العامة تم المفاضلة بين الطلاب المستجدين من حيث تاريخ الميلاد، أما الطلاب القدامى من حيث الأعلى تقديرا، كما تم استثناء ذوى الهمم وأمراض القلب من هذه الشروط.

ويتم توفير خدمة واى فاي بالمبانى وصالات الطعام وصالات استذكار والعمل على إقامة الأنشطة الطلابية على مدار العام الدراسى بالإضافة للخدمة الطبية علي مدار الـ 24 ساعة وذلك حرصا على صحة وسلامة الطلاب.