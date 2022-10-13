اليوم السابع
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الخميس، 13 أكتوبر 2022 02:45 ص
أكرم القصاص
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تخصيص حافلات لطلاب البعوث الإسلامية لنقلهم من وإلى جامعة الأزهر

الخميس، 13 أكتوبر 2022 02:00 ص
تخصيص حافلات لطلاب البعوث الإسلامية لنقلهم من وإلى جامعة الأزهر تخصيص حافلات لطلاب البعوث الإسلامية لنقلهم من وإلى جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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خصصت مدن البعوث الإسلامية عددًا من الحافلات لنقل الطلاب الوافدين من مدينة البعوث إلى جامعة الأزهر بمدينة نصر خلال العام الدراسى.
 
 
وأكد العميد محمود صبيحة، رئيس قطاع مدن البعوث أن الحافلات سيبدأ تشغيلها بشكل مجانى مع بداية العام الدراسى الجديد على أربعة فترات ذهاب وعودة وتشمل مواعيد التحرك من المدينة صباحًا فى تمام الساعة " 7.30، 8.00 ، 8.30 ، 9.00 " والعودة من الجامعة فى تمام الساعة " 12.30 ، 1.00 ، 1.30 ، 2.00"
 
يأتى ذلك فى إطار اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بتحقيق رسالة الأزهر في خدمة أبنائه من الطلاب الوافدين وبذل كل الجهود في تيسير العملية التعليمية وتوفير سبل الراحة لهم.

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