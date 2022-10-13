اليوم السابع
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تحرير 72 ألف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور المحافظات خلال 24 ساعة

الخميس، 13 أكتوبر 2022 01:53 م
تحرير 72 ألف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور المحافظات خلال 24 ساعة حملة مرورية -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.
 
وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 72345 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 17710 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1504 مخالفة السير بدون تراخيص، و 19 مخالفة عن الدراجات النارية، و16 مخالفة موقف عشوائى، و 39 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ادارة المرور

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