تحرير محاضر بمخالفات المخابز وتحويلها للنيابة العامة بالدقهلية

فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة تفتيشية مكبرة إستهدفت عدد من المخابز والاسواق لضبط المخالفين، في نطاق مركز أجا، وشارك في الحملة محمد ذكي، وعضوية ايمن الحنفي، ومصطفي عوض، وسامي إبراهيم، ومحمد صالح، من مأموري الضبط القضائي بالمديرية.

وأسفرت جهود الحملة عن 31 محضر بالمخالفات، حيث تم تحرير 8 محاضر نقص وزن، و2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، و1 محضر تصرف في 6 شكائر دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كيلوجرام، و1 محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، و1 محضر توقف بدون إذن رسمي، و1 محضر بيع سجائر بغير السعر الرسمي، و1 محضر عدم إعلان الأسعار، و1محضر عدم وجود شهادة صحية، و8 محاضر نقص وزن، و1 محضر توقف بدون إذن رسمي، و2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، 2 محضر تصرف في إجمالي عدد33 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنه الشيكارة 50كجم، و2 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمواطنين.

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، علي تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة، لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،ضد المخالفين، والتشديد على إستمرار الحملات الرقابية علي المخابز والمنشآت والمحال التجارية لمنع التلاعب، ووصول الدعم لمستحقيه.