تجديد حبس 5 متهمين تشاجروا بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة بالخصوص

القليوبية - إبراهيم سالم

قرر قاضى المعارضات، تجديد حبس 5 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتشاجرهم بأسلحة بيضاء بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، مما تسببوا في مصرع شخصين وإصابة آخر بسب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، مع مراعاه مواعيد التجديد القانونية اللازمة لهم.



وكانت قد شهدت منطقة الكرداسة دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، حدوث مشاجرة بين طرفين، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، وأسفرت عن مصرع شخصين وإصابة آخر، تم إخطار اللواء نبيل سليم - مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، وجرى نقل الجثتين لمستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة، ونقل المصاب لمستشفى السلام بالقاهرة.



تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم، ووجود مصاب ومصرع شخصين.

وبإجراء التحريات بقيادة المقدم محمد حجاج - رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، واستدعي كل من الطرفين أهليته وتعدي كل طرف منهم على الأخر، وإحداث إصابات ببعضهم البعض، وأسفر الحادث من مصرع شخصين وإصابة آخر جرى نقلهم لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والمصاب لمستشفى السلام بالقاهرة.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد عبدالله الاسود والرائد أحمد السعيد والرائد مصطفي صلاح معاوني رئيس المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.