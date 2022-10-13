تايمز يصنف جامعة قناة السويس الرابعة على جامعات مصر ضمن أفضل 1000جامعة دولية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، حصول الجامعة على المرتبة الرابعة على جامعات مصر ضمن أفضل 1000 جامعة فى 104 دول بالعالم، وفق ما أعلنته مؤسسة تايمز الٳنجليزية للتصنيف Times Higher Education، وبذلك تحافظ الجامعة على ظهورها العالمى فى تايمز للعام الثامن على التوالى، مشيرًا إلى أن هذا التقدم جاء فى إطار سعى الجامعة الدائم نحو الارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وإدراجها فى أكبر عدد من أهم التصنيفات الدولية.

كما قدم الدكتور ناصر مندور الشكر أعضاء هيئة التدريس والباحثين بجامعة قناة السويس، لجهودهم البحثية والأكاديمية التى تحفظ للجامعة مكانتها ضمن الجامعات العالمية.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف مؤسسة تايمز البريطانى للجامعات هو من أكبر التصنيفات حول العالم، حيث تصدر المؤسسة تقريرًا تصنف فيه آلاف الجامعات حول العالم مرتبة حسب عدة معايير أكاديمية وعلمية، ويأتى التصنيف ليضم أفضل 1000 جامعة على 1799 جامعة بالعالم.

وتابعت الدكتورة سحر الشطورى القائم بعمل مدير مكتب التعاون الدولى بالجامعة، أن تصنيف التايمز يعتمد على خمسة معايير رئيسة بنسب تقييم مختلفة، وهي: معيار التعليم (الطلاب والبيئة التعليمية، 30 %)، ومعيار البحث العلمى (الإنتاج البحثى والسمعة الأكاديمية، 30 %)، ومعيار الإستشهادات البحثية (تأثير الأبحاث على المجتمع، 30 %)، ومعيار السمعة الدولية (حجم التعاونات الدولية، 7.5%)، وأخيرًا معيار المردود المادى من الصناعة والمجتمع (المساهمة فى نقل المعرفة، 2.5%).



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