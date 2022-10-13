"تاج".. معرض فنى للكاريكاتير تنظمه مكتبة الإسكندرية ببيت السنارى الأحد

الإسكندرية جاكلين منير

تستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري وبالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، معرضًا فنيًا مفتوحا للجمهور تحت عنوان: "عبد العزيز تاج"، ضمن سلسلة معارض رواد الكاريكاتير المصري، وذلك يوم الأحد الموافق 16 أكتوبر، في تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

يضم المعرض أعمال الفنان الكبير عبد العزيز تاج، والتي توضح بصمته وأسلوبه المميز، وتوثق لمشواره الفني الذي امتد لنحو نصف قرن من الإبداع في مجال الكاريكاتير.

جدير بالذكر أن الفنان "تاج" قد حصل على بكالوريوس الفنون الجميلة عام 1968، وهو عضو نقابة الفنانين التشكيليين وعضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للكاريكاتير، وقد رسم الكاريكاتير في العديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية، وشارك في معرض فناني الكاريكاتير المصريين في مجمع الفنون بالزمالك ومهرجان الإبداعات التشكيلية الموجهة للطفل بقصر الفنون، كما أقام معرضا بعنوان "100 سنة كاريكاتير" بمركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين.

يأتي هذا المعرض في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، وكذلك تقديم الفنون الهادفة والتعريف بأهمية ومكانة فن الكاريكاتير، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على رواد هذا الفن وتاريخه وتشجيع الشباب على الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم.