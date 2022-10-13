تأجيل محاكمة متهم بقتل صديقه فى شبرا الخيمة لجلسة 12 نوفمبر المقبل

القليوبية - إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب وحامد حجازي، تأجيل نظر قضية اتهام عامل بقتل صديقه باستخدام مسدس، ثم قطع جثته باستخدام صاروخ كهرباء ووضعها بحقيبتي سفر وألقى بها بمجرى مائي، واستولى على مبلغ مالي وكمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، لجلسة 12 نوفمبر المقبل.

وقررت المحكمة تغريم الطبيب الشرعي "هاني ع م"، مبلغ 200 جنيه، لعدم تنفيذ قرار المحكمة بالحضور، وندب المحامي صاحب الدور وتسليمه صورة من القضية للاستعداد للمرافعة، مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14465 لسنة 2022 جنايات قسم اول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1421 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "حامد ع م"، 28 سنة، عامل قتل المجنى عليه "محمود زين العابدين عبد الله"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاح ناري وذخائر "مسدس" موضوع الاتهام التالي، فتوجه إلى حيث أيقن مكان تواجده وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عياراً ناريا أستقر بمنطقة الرأس فسقط أرضا، ثم قام بإحضار أداة "صاروخ كهربائي، أكياس بلاستيكية، حقيبتين سفر، خرطوم مياه"، موضوع الاتهام الرابع لتقطيع جثمان المتوفي، وإخفاء معالم جريمته وقام بتوزيع الجثمان على حقيبتي السفر، ثم قام بإلقائها بمجري مائي للتخلص منها، قاصداً من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات .

وتابع أمر الإحالة، أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخري تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالق الذكر سرق المنقولات والمبالغ النقدية المبينة قدراً ووصفاً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه "محمود زين العابدين عبدالله عبد الله"، على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاح ناري مششخن "مسدس" بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز أداوت "صاروخ كهربائي، حقائب بلاستيكية، حقائب سفر، خرطوم مياه"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات .

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بتغيب شخص بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وتم تشكيل فريق بحثي وبإجراء التحريات تبين وجود علاقة صداقة فيما بين المتهم والمجنى عليه ويقومان بالإتجار في المواد المخدرة وأنه وراء ارتكاب الواقعة، ونفاذاً لاذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه لواقعة قتل المجنى عليه، حيث أنه تربطهما علاقة صداقة والإتجار في المواد المخدرة وأنهما استئجارا شقيتين الأولى لإعداد المواد المخدرة والثانية لتخزينها، ويوم الواقعة حدثت بينهما مشادة كلامية على إثر خلافات عادية، على إثرها قام المتهم بإحضار سلاح ناري "مسدس"، وأطلق صوبه عياراً ناريا استقر بمنطقة رأسه فسقط أرضاً متوفيا، ثم قام المتهم بإعداد أدوات "صاروخ كهربائي، أكياس بلاستيكية، حقائب سفر، خرطوم مياه، معطر جو"، للتخلص من جثمان المتوفي، وقام بتقطيع أجزاء من جسده المتوفي ووضعه مناصفاً على الحقيبتين الذي أعدهم سلفاً وقام بإلقاء الجزء الأول بمجري مائي، وبمعاونة نجل خاله تخلص من الجزء الثاني بمجري ماني آخر.

وكشفت التحريات، أن المتهم استعان بنجل خاله واحد أصدقاءه في نقل سيارة ملك المتوفي إلى مكان العثور عليها، ثم قام بالاستيلاء على مبالغ نقدية ملك المجنى عليه، وبإرشاده توجه رفقة المتهم إلى مكان ارتكاب الواقعة وعثر بداخل الوحدة السكنية على كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر ومبالغ نقدية وكذا السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، وفارغ الطلقة التي أحدثت الوفاة وبعض أثار لدماء، كما اصطحبه لمكان التخلص من أشلاء الجثمان، وأمكن العثور على تسجيلات مراقبة تحوي مقطع مرئي لواقعة تخلص المتهم من الحقيبة التي كان بها أشلاء الجثمان.