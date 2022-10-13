"بيطرى الأقصر" تحمى الثروة الحيوانية بحملات تحصين المواشى وتوعية أصحابها

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن تواصل لجان الطب البيطرى من إدارة الأقصر البيطرية أعمالها فى المرور على سوق المواشى بقرية الحبيل، لمتابعة تحصين المواشى وتوعية أصحابها، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطرى بالأقصر.

وأكد الدكتور فتحى سلمى، استكمال تفعيل دور مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، كل فى يومه المحدد أسبوعيًا وبشكل منتظم، وتزامنًا مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، حيث تشكلت لجنة طبية بيطرية من إدارة الأقصر البيطرية برئاسة الدكتور مايكل رفعت رئيس وحدة بندر الأقصر البيطرية ورئيس اللجنة الطبية البيطرية، وعضوية الدكتور شادى زكريا رئيس وحدة المنشأة البيطرية، وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر الأقصر.

وأوضح مدير الطب البيطرى بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم خلال عمل اللجنة تنفيذ أعمال التقصى والترصد الوبائى النشط لمعرفة الوضع الوبائى، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، تزامنًا مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بالإضافة إلى توعية المواطنين من مربى وتجار بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد هذه الأمراض الوبائية، والتوعية بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وما تسببه هذه الأمراض من خسائر اقتصادية فى الثروة الحيوانية، كما تم تعريف مربى وتجار الماشية بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، من حيث طرق نقل المرض ومصادر العدوى- التوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التأمين على الماشية وتعريفهم بمميزات التأمين على الماشية والفوائد التى تعود على المربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة، وكذلك التوعية بأهمية الترقيم والتسجيل للحيوانات الخاصة بهم حرصًا على حصولها على كافة الرعاية البيطرية المقدمة.

الطب البيطرى بالأقصر تقود حملة لتحصين المواشي وتوعية أصحابها



تقديم التحصينات للمواشي فى سوق الحبيل



جانب من تحصين المواشي فى سوق الحبيل