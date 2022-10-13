وقال بوتين - خلال قمة رابطة الدول المستقلة في أستانا وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء- : "تظل أفغانستان أحد أكثر التحديات الأمنية إلحاحًا في منطقتنا، مشيرا إلى أن الوجود العسكري للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لأكثر من 20 عامًا في هذا البلد، وفشل سياساتهما، بين أنه غير قادر على حل المشاكل المرتبطة بالتهديدات الإرهابية بشكل مستقل.

وأضاف بوتين، لتطبيع الوضع على الأراضي الأفغانية بالطبع من الضروري تعزيز انتعاشها الاقتصادي بشكل مشترك، ولكن قبل كل شيء، نحث على تعويض الأضرار التي لحقت بالأفغان خلال سنوات الاحتلال ورفع تجميد الأموال الأفغانية المجمدة بشكل غير قانوني"، داعيا إلى إزالة جميع الحواجز الاصطناعية غير المشروعة التي تحول دون استعادة الأداء الطبيعي لسلاسل التوريد العالمية من أجل حل المشاكل العاجلة في مجال الأمن الغذائي.