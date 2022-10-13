بنسبة نجاح 95.6%.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة امتحانات دورة يوليو لمحو الأمية

فريق المحافظات

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم، الخميس، نتيجة إمتحانات دورة يوليو 2022 لمحو الأمية وتعليم الكبار على مستوى جميع مدن المحافظة بنسبة نجاح 95.6%.



وأوضح عادل مسلم مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار أنه تم الانتهاء من امتحانات محو الامية فى دورة يوليو 2022 على مستوى المحافظة.

حيث حققت نسبة انجاز 95.6٪ على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وكان المستهدف تحقيقة من الإجمالى العام للدورة 1000 اميا، بينما تقدم للدورة 2030 اميا ، وتم حضور 1270 اميا، بينما نجح 956 اميا تحرروا من الامية، وذلك على مستوى مدن المحافظة.



ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود محو الأمية على مستوى المحافظة ، مشددا على أهمية الحصر المستمر ومراجعة وتدقيق البيانات، مع تكثيف كافة الجهود التنفيذية والشعبية بالإضافة إلى دور المشاركة المجتمعية للتعاون في تحقيق مزيد من الانجاز في محو الامية وتعليم الكبار مع التوعية بأهمية التعلم وفتح مزيد من الفصول بما يواكب جهود التنمية بالمحافظة.