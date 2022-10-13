اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أكتوبر 2022 04:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بنسبة نجاح 95.6%.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة امتحانات دورة يوليو لمحو الأمية

الخميس، 13 أكتوبر 2022 04:07 م
بنسبة نجاح 95.6%.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة امتحانات دورة يوليو لمحو الأمية جانب من اعتماد النتيجة
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم، الخميس، نتيجة إمتحانات دورة يوليو 2022 لمحو الأمية وتعليم الكبار على مستوى جميع مدن المحافظة بنسبة نجاح 95.6%.

وأوضح عادل مسلم مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار أنه تم الانتهاء من امتحانات محو الامية فى دورة يوليو 2022 على مستوى المحافظة.

حيث حققت نسبة انجاز 95.6٪ على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وكان المستهدف تحقيقة من الإجمالى العام للدورة  1000 اميا،  بينما تقدم للدورة 2030 اميا ، وتم حضور 1270 اميا،  بينما نجح 956  اميا تحرروا من الامية، وذلك على مستوى مدن المحافظة.

ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود محو الأمية على مستوى المحافظة ، مشددا على أهمية الحصر المستمر ومراجعة وتدقيق البيانات، مع تكثيف كافة الجهود التنفيذية والشعبية بالإضافة إلى دور المشاركة المجتمعية للتعاون في تحقيق مزيد من الانجاز في محو الامية وتعليم الكبار مع التوعية بأهمية التعلم وفتح مزيد من الفصول بما يواكب جهود التنمية بالمحافظة.


محافظة مطروح

تعليم مطروح

تعليم الكبار

محمو الأمية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة