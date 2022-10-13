بعد قليل.. إعلان نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال بالقاهرة للعام الدراسى 2023

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة القاهرة أنه سيتم اليوم، نشر نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال للعام الدراسي 2022 – 2023 علي اللينك التالى : https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten

وفى سياق أخر وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بضرورة الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال، والتأكيد على أهميتها في عملية إعداد الأطفال للتعلم، مشددة على أن تقييم هه الصفوف، يتم بدون عقد امتحانات لهم من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى.

وبدأ العام الدراسي الجديد السبت 1 أكتوبر وحتي يوم الخميس 6 يونيو 2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.