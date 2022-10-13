اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أكتوبر 2022 05:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد قليل.. إعلان نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال بالقاهرة للعام الدراسى 2023

الخميس، 13 أكتوبر 2022 04:20 م
بعد قليل.. إعلان نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال بالقاهرة للعام الدراسى 2023 رياض الأطفال
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة القاهرة أنه سيتم اليوم، نشر نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال للعام الدراسي 2022 – 2023 علي اللينك التالى : https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten

وفى سياق أخر وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بضرورة الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال، والتأكيد على أهميتها في عملية إعداد الأطفال للتعلم، مشددة على أن تقييم هه الصفوف، يتم بدون عقد امتحانات لهم من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى.

وبدأ العام الدراسي الجديد السبت 1 أكتوبر وحتي يوم الخميس 6 يونيو 2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.


القاهرة

نتائج رياض الاطقال

تعليم القاهرة

محافظة القاهرة

رياض الأطفال

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة