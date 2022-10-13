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بعد حادث الدائرى.. اعرف طرق الوقاية من حوادث التريلات على الطرق

الخميس، 13 أكتوبر 2022 10:35 ص
بعد حادث الدائرى.. اعرف طرق الوقاية من حوادث التريلات على الطرق تريلا تدهس سيارات الدائرى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ناشدت الإدارة العامة للمرور بتوخى الحذر لسائقى سيارات النقل الثقيل، بعد وقوع حادث الطريق الدائرى بالأمس ودهست تريلا 5 سيارات ملاكى وأجرة ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 6 آخرين، وتشدد إدارة المرور على الانتباه إلى فحص إطارات المركبات منعا لوقوع حوادث الطرق ووضعت المرور مجموعة من التحذيرات ومنها.
 
 
1- تدوير الإطارات بين المحاور يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.
 
2- الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وضبط الهواء.
 
3- مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خالى من الصدأ والمواد البترولية.
 
4- عدم استخدام إطار متهالك أو حتى اختفاء عمق النقشة بالمكان.
 
5- مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار.
 
6- وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة.
 
7- منع السرعات الجنونية والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق.
 
8- عدم التخطئ الخاطئ والتسابق اثناء السير بالمحاور.
 
 

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