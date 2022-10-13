انهيار مملكة الكيف.. الداخلية تضبط تجار المخدرات بالقاهرة والمحافظات.. إنفوجراف

كتب محمود عبد الراضي

يبرز إنفوجراف مواصلة أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم تداول وترويج العقاقير والأدوية المخدرة بالمخالفة للقانون فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تداول وترويج العقاقير والأدوية المخدرة المحظور تداولها إلا من خلال الجهات المعنية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إنتشار الترويج لعقاقير وأدوية مخدرة " محظور تداولها إلا من خلال إحدى الشركات التى تملك حق إستيراد وتوزيع على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

على الفور تم تشكيل فريق بحث لتتبع مصادر تداول تلك الأدوية فى عدد من محافظات الجمهورية لمعرفة كيفية تسربها من مخازن تلك الشركة وصولاً لتجار المواد المخدرة لبيعها ، وتم إعداد عدة مأموريات بمحافظات ( القاهرة – الجيزة – الإسكندرية - الدقهلية – الغربية ) .. أسفرت جهودها عن ضبط (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) .. وبحوزته (9280 قرص لعقاقير طبية لعلاج الأمراض النفسية والعصبية والمدرجة بجدول المخدرات) ، كما تم بإرشاده ضبط (شخصين ، مقيمان بنطاق محافظتى "الجيزة – الدقهلية") .. وبحوزتهما (5000 قرص من عقار طبى لعلاج الأمراض النفسية والعصبية والمدرج بجدول المخدرات) .. وبمناقشتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من (إحدى السيدات ، مقيمة بمحافظة الإسكندرية ولها محل إقامة آخر بمحافظة الغربية) وبإستهدافها أمكن ضبطها وبحوزتها (500 ألف قرص لعدة أدوية مختلفة – 540 أمبول "أنسولين" المستخدم لعلاج مرضى السكر – كارنيه مزور بإسم المتهمة يفيد عملها بإحدى الجامعات الحكومية - مبلغ مالى من متحصلات نشاطها الإجرامى - هاتف محمول - سيارة تستخدم فى نشاطها) ..وبمناقشتها أقرت بتحصلها على المضبوطات من (أحد الأشخاص ، مقيم بالجيزة ) وبإستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته ("7680 قرص من لعدة أدوية مختلفة- 175 أمبول "نالوفين " جميعها مدرجة بجدول المخدرات - كمية من الدفاتر لروشتات طبية منسوب صدورها للعديد من الأطباء والعيادات الطبية – عملات "أجنبية – محلية") وبمناقشته أقر بتحصله على الأدوية المضبوطة من كلاً من (مديرين بفرعى الشركة المشار إليها والتى لها حق إستيراد وتوزيع تلك الأدوية بمحافظتى "القاهرة – الإسكندرية) وبإستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما ( دفاتر روشتات طبية خالية البيانات بأسماء أطباء مختلفة – 1000قرص لأدوية "ترامادول – تامـول – ألترادول" – صور بطاقات رقم قومى لأشخاص مختلفة تستخدم فى صرف الأدوية – مبلغ مالى- 60روشتة طبية مرفق بها صور بطاقات رقم قومى "تم صرف أدوية مخدرة بموجبها " من ذات نوعية الدفاتر المضبوطة مع أحدالمتهمين) .

كما أكدت التحريات قيام الأخيرين بالتربح من أعمال وظيفتهما بإعتبارهما مديرى فرع بالشركة المشار إليها ، وبيع الأدوية المدرجة بجداول الأدوية المخدرة بالمخالفة لتعليمات الشركة جهة عملهما بسعر أزيد من سعرها الأصلى وحصولهما على الفارق وتسويتهما فواتير البيع لتلك الأودية لصيدليات وروشتات طبية وهمية " على خلاف الحقيقة".