اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أكتوبر 2022 12:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

انطلاق الاجتماع التأسيسى لمجموعة السلام العربية بمقر الجامعة العربية

الخميس، 13 أكتوبر 2022 12:40 م
انطلاق الاجتماع التأسيسى لمجموعة السلام العربية بمقر الجامعة العربية الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال الاجتماع التأسيسى لمجموعة السلام العربية، وذلك بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية. 

 

وتهدف المجموعة لنشر ثقافة السلام والقيام بمهمات وساطة نزيهة بين الأطراف العربية المتنازعة عبر الحوار وصولا لتسويات سلمية وتفاهمات سياسية بما يحفظ مصالح الجميع ولاسيما مصالح شعوبها وبلدانها والأمة العربية.

 

ويقوم عمل المجموعة على تفعيل دور الجهات الرسمية للقيام بدورها القانونى والسياسى والأخلاقى والانسانى فى مجال الوقاية من النزاعات المسلحة وبناء السلام بالتعاون مع مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية

 

ويشارك فى الاجتماع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى، بالاضافة الرئيس اليمنى السابق على ناصر محمد، والمنسق العام للمجموعة سمير حباشنة.


الجامعة العربية

مجموعة السلام العربية

السفير حسام زكي

جامعة الدول العربية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة