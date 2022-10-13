انطلاق الاجتماع التأسيسى لمجموعة السلام العربية بمقر الجامعة العربية

بيشوى رمزى

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال الاجتماع التأسيسى لمجموعة السلام العربية، وذلك بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتهدف المجموعة لنشر ثقافة السلام والقيام بمهمات وساطة نزيهة بين الأطراف العربية المتنازعة عبر الحوار وصولا لتسويات سلمية وتفاهمات سياسية بما يحفظ مصالح الجميع ولاسيما مصالح شعوبها وبلدانها والأمة العربية.

ويقوم عمل المجموعة على تفعيل دور الجهات الرسمية للقيام بدورها القانونى والسياسى والأخلاقى والانسانى فى مجال الوقاية من النزاعات المسلحة وبناء السلام بالتعاون مع مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية

ويشارك فى الاجتماع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى، بالاضافة الرئيس اليمنى السابق على ناصر محمد، والمنسق العام للمجموعة سمير حباشنة.