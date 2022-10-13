انخفاض بالحرارة غدا وفرص أمطار خفيفة بالسواحل الشرقية والصغرى بالقاهرة 21

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء ، حار على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.